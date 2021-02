Los mejores memes de la Rana René y sus valiosas lecciones sobre educación vial

¿Puedes creer que ya pasaron siete años de los famosos memes de la Rana René? Si bien no son estrictamente mexicanos, puesto que también están disponibles en otros idiomas, no podemos negar que se contextualizaron bastante bien.

Hace unos años, los memes de la rana del Show de los Muppets ofrecían ironía con altas dosis de humor. Con el nombre original de Kermit, vimos a la rana en una serie de escenarios reflexivos, siendo uno de los más emblemáticos su reacción detrás del volante.

No podemos negar que invertimos tanto tiempo en el automóvil, que, en muchas ocasiones, puede ser difícil el no engancharse en las decisiones de los otros automovilistas. Justo por eso, la voz de la rana resonó en todos los automovilistas.

¿Por ejemplo? Cuando nos encontramos con conductores que manejan en zigzag para adelantar, se le cierran a todos, no te dejan pasar y, al final, los alcanzas en el semáforo.

"Luego se me pasa"

Una de sus reflexiones más famosas están relacionadas con las ganas de hacer algo, pero luego el deseo se desvanece cuando la realidad se asoma.

Por la crudeza que la distingue, es innegable sentirse identificado y reír. ¿Por ejemplo? "A veces me gustaría manejar e irme muy lejos… luego recuerdo que no tengo auto y se me pasa".

¿Cómo surgió?

Todo parece indicar que comenzó a principios del 2014. Según KnowYourMemes, el fenómeno nació en Instagram, bajo el hashtag #KermitMemes.

Como decíamos anteriormente, no nació en Latinoamérica. Tan es así que, originalmente, la rana decía “But that’s none of my business” (pero eso no es asunto mío).

Lo cual, al contextualizarlo, terminó siendo adaptado bajo el sentido "pero luego se me pasa".

Para recordar los memes y ver, si de suerte, presenciamos una segunda oleada de las grandes reflexiones de la rana más famosa del mundo (especialmente en lo que refiere a coches y educación vial), te compartimos algunos de los más populares.



















¿Con cuál te identificas más?

