Ivermectina y remdesivir no tienen autorización para usarse en México: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que los medicamentos ivermectina y remdesivir, aunque han arrojado resultados prometedores en el laboratorio para tratar el Covid-19, su uso no está autorizado en México, ya que la fase de investigación es muy incipiente y deben pasar por varias más hasta comprobar su efectividad.

“México ha participado en varios ensayos con hidroxicloroquina, con azitromicina, con cloroquina; la ivermectina ha sido mencionada como un producto prometedor, pero hay que situarnos en cuál es la etapa, fue evaluada en la fase de laboratorio, nada más; es un medicamento antiparasiatario de uso común tanto en humanos de forma restringida y en uso veterinario de forma extensiva”, dijo el Subsecretario.

Por lo que está más lejos, incluso que del remdesivir, de convertirse en la solución por lo que no debe ir a buscarse a las farmacias y creer que es un tratamiento, ya que tiene varios afectos secundarios con altos niveles de toxicidad.

En cuanto al remdesivir, López-Gatell expuso que aunque es un fármaco que ha tenido resultados modestos, lo cual debe ser conocido por la población para que no espere que en pocos días esta medicina sea aprobada.

“Remdesivir no es un medicamento que esté autorizado para su uso generalizado ni en México ni en ninguna otra parte, no hay que tener esperanza cimentada en una falsa realidad que ya pronto vamos a conseguir el medicamento, lo digo también porque no sería inusual que empezará a haber presiones para que se adquiera o se compre ese medicamento”.

Aún más: “Han salido candidatos prometedores para vacunas, pero la investigación está en fase muy incipiente y todavía no hay esperanza que pueda venir rápido, depende de muchos factores, el más determinante es la velocidad para seleccionar a las personas a participar en el estudio según sus características, ya sea que tengan muy bajo riesgo o que estén en un nivel muy crítico para que otra cosa pudiera funcionar”.