Enfermera es sancionada por llevar lencería debajo de uniforme transparente

Una enfermera en una sala de coronavirus para hombres en Rusia ha sido sancionada después de que se viralizara por usar solo 'lencería' debajo de su bata protectora transparente.

La imagen fue captada por un paciente en un hospital en Tula, a 160 kilómetros al sur de Moscú, quien dijo que "no hubo quejas" de sus compañeros de cama.

Pero los jefes de los hospitales castigaron a la enfermera por "incumplimiento de los requisitos de vestimenta médica".

La mujer del personal médico de 20 años, aseguró que tenía ‘demasiado calor’ con el uniforme de su enfermera debajo de la bata.

Ella señaló a las autoridades del Hospital Clínico Regional de Tula que no se dio cuenta de que el equipo de protección que usaba cuando trataba a pacientes con coronavirus era tan transparente.

A pesar de esto, el ministerio de salud regional informó que "se aplicó una sanción disciplinaria a la enfermera del departamento de enfermedades infecciosas que violó los requisitos (uniformes)".

Nurse who was 'too hot' wore just lingerie under transparent PPE on coronavirus ward https://t.co/g0oaxem1qP pic.twitter.com/Qpzmq2hlvD

— shahnawaz hadi (@shahnawazhadi1) May 20, 2020