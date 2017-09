Indignación en redes sociales por el rostro de 'Chicharito' en el PES

De acuerdo con el diario Marca, la presencia de Javier Chicharito Hernández en la última edición del famoso videojuego de futbol ‘Pro Evolution Soccer’ (PES) está causando furor en internet, y no precisamente por sus estadísticas.

La imagen que el PES ofrece del delantero tapatío del West Ham ha desatado los comentarios de los aficionados. En un juego que destaca precisamente por su realismo y sus buenas caracterizaciones, pero el “retrato” del atacante jalisciense se aleja bastante de su aspecto real.

Cuesta bastante reconocer al “Chicharito” dentro de la lista de jugadores del West Ham, como comentaba el usuario de Twitter @RockyWhu, que fue quien se encargó de difundir por las redes la imagen virtual del delantero azteca. “¿Qué tipo de cara es esa para Hernández?”, se preguntaba R.Jones entre risas.

Al parecer, esta imagen del “Chicharito” tan distorsionada de la realidad se debe a que los creadores del juego no tenían preparada la caracterización del mexicano para la versión de salida. En próximas actualización del PES se espera que el jugador que luzca más parecido a la realidad.

Lol what sort of face is that for Hernandez??? #PES2018 #whufc pic.twitter.com/p2LWn2DobC

— R. Jones (@RockyWhu) September 14, 2017