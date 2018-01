Aficionados de Vikingos quieren vengarse de los fans de Filadelfia

Luego de la derrota que sufrió Minnesota frente a Philadelphia durante la Final de la Conferecnia Nacional, los fanáticos de Vikings planean la 'venganza' perfecta contra los rivales que los dejaron fuera del Super Bowl LII.

A través de redes sociales, los usuarios planean inscribirse como conductores de Uber para recoger a los seguidores de Eagles y dejarlos en un punto totalmente desconocido. De esta manera retrasarían la llegada de los fans al U.S. Bank Stadium.

"Me inscribo para ser un conductor de Uber sólo para el Super Bowl. Será divertido dejar a los fanáticos de los Eagles en lugares equivocados", escribieron en Twitter.

I'm signing up to be an Uber Driver just for the Super Bowl. It'll be fun dropping off Eagles fans in random wrong places. #SKOL

