Alves minimizó la muerte de Astori y Balotelli ya le respondió

La falta de sensibilidad de Dani Alves, jugador del PSG generó que hasta el mismo Mario Balotelli, elemento del Niza, también de la liga francesa, le respondiera por el polémico comentario con que mandó condolencias a la familia de Davide Astori, tras su muerte el domingo anterior.

REVELAN LOS QUE ARROJÓ LA AUTOPSIA DE DAVIDE ASTORI, QUIEN FALLECIÓ EL DOMINGO

A través de un video que se difundió en redes sociales, el atacante italiano aseguró que no era buen momento para que Alves minimizara la muerte de un compañero de profesión, aunque también dejó en claro que el concepto desde el que ve las cosas tiene sentido.

"No está equivocado en lo que dijo, pero en ese momento se podría haber guardado esas palabras para sí mismo. Debía haber dado solo las condolencias a su familia, no hacía falta soltar basura. No se pueden hacer tales comentarios cuando alguien muere. Era un comentario que no tenía nada que ver con el tema", comentó Balotelli.

¿Qué dijo Alves?

Previo al duelo de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, el defensor del cuadro parisino lamentó la pérdida de Astori, pero se metió en un tema tormentoso al afirmar que hay fallecimientos también lamentables como los de niños por falta de comida o situaciones complicadas, en alusión a países que viven en guerra.

"Estoy triste por su familia. Creo que Davide hizo lo que tenía que hacer en este mundo caótico y que ahora está en un mundo mejor. En el mundo, sin embargo, miles de niños que no reciben mucha atención mueren cada día, por hambre o por otras dificultades, y son igual de importantes, pero no tienen la misma repercusión. Todos tenemos que morir tarde o temprano porque estamos de paso", explicó.