Veracruz tendría en mente pagar por no descender

El posible descenso de Veracruz comienza a calentar las cosas en su directiva. Fidel Kuri Grajales, dueño del conjunto de los Tiburones Rojos, señaló que ya tiene todo preparado para que en caso de que su equipo no logre quedarse en la Primera División de la Liga MX saque la cartera y pague por un lugar.

“Sí, sin problema (pagaría los 120 millones de pesos); nosotros queremos defender futbolísticamente y que no descendamos, yo tengo plan A, plan A y plan A, que es salvar al equipo, entonces estoy metido en eso”, declaró el propietario jarocho.

No está prohibida la venta del lugar. Según acuerdos hechos entre los directivos y del certamen mexicano en la última reunión que tuvieron, el cuadro dirigido por Guillermo Vázquez podría quedarse en el máximo circuito en caso de que llegar a pagarle al club que tomaría su puesto del Ascenso.

Kuri también señaló que tuvo que cambiarse de residencia, con el objetivo de estar más atento a su equipo, debido a que le llegaron rumores de posibles problemas con futbolistas y también la extrañeza del nivel tan bajo de su conjunto.

“Me vine a vivir a Veracruz, estoy desde enero acá, extrañado mucho de por qué bajó el equipo de pronto. Empezaron muy bien y después, se me echaron todos; me empiezan a pasar documentos de que le llegó una auditoría al Keko Villalva, una a fulanito de tal”, comentó el Presidente escualo.

Al final, reconoció que ha tenido problemas por no cumplir con el Código de Ética del futbol mexicano.

“Me han multado, castigado, de todo; he puesto las cartas sobre la mesa en juntas de dueños, porque estuve un año sin ir, y eso afectó que no estuviera presente, porque decisiones que se tomaron ahí afectaron mis intereses, no es lo mismo que vaya mi hijo a que vaya yo a enfrentar a los tiburones de a de veras”, siguió. “Hay un Código de Ética que veo que no se lleva a cabo o se lleva a cabo para unos y otros no, para mí se llevó a cabo, pero no veo que el piso esté parejo y eso nos da más fortaleza para luchar y que el equipo se quede en primera”.

