La ‘güera’ Vero Rodríguez está de fiesta por su cumpleaños

No va ni la mitad del día y ya me siento la más afortunada de recibir tanto cariño en mi cumpleaños, tengo gente increíble alrededor que me hacen sentir magia todos los días , estoy completamente agradecida de ser tan feliz y cursi mente se los quería compartir. 🖤⚡️

