Ronaldo revela lo que le sucedió previo a la final de Francia 98

La final de la Copa del Mundo de Francia 98 estuvo marcada por el estado de salud de Ronaldo Nazario, quien previo al partido sufrió una convulsión y pese a eso disputó el encuentro que al final perdió Brasil ante el equipo anfitrión.

A través de un documental de la revista FourFourTwo, el Fenómeno por fin reveló que sucedió hace 20 años.

"Decidí descansar un poco después del almuerzo y lo último que recuerdo es que me iba a costar. Me fui a la cama, después tuve una convulsión y, cuando me desperté, estaba rodeado otros jugadores y por el doctor Lidio Toledo. Nadie me quería decir qué estaba pasando”, relata el ex futbolista.

Ronaldo aseguró que él mismo pidió jugar en la final y que Mario Zagallo lo autorizó. "Los exámenes médicos no mostraban nada anormal. Nos fuimos al estadio, me acerqué a Zagallo y le dije 'me encuentro bien, no tengo nada, yo quiero jugar'. No le quedó más remedio que aceptar mi decisión”, explicó.

En el documental aparecen otros compañeros del ex delantero y también hablan de lo que sucedió ese día.

Cafú comentó que fue un momento terrorífico pero que lo sucedido con Ronaldo no fue la causa de la derrota de Brasil, sino que Francia jugó extremadamente bien.

Aquel 12 de julio de 1998, Brasil no pudo refrendar el título conseguido cuatro años atrás y fue superado 3-0 por Francia para hacerse de la copa del mundo por primera vez en su historia.