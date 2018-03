Jugador de Chivas ventila su nula relación con Alan Pulido

Los problemas en Chivas no son sólo a nivel deportivo, pues todo indica que en el vestidor las cosas no van bien, ya que el mediocampista Walter Gael Sandoval ventiló que no sostiene una buena relación con uno de los capitanes del equipo, Alan Pulido.

El volante del Guadalajara, sin querer generó polémica con sus comentarios, pues prácticamente fue una repuesta para el atacante, quien hace uno días habló acerca de los refuerzos que llegaron al rebaño para este torneo, donde se encuentra Sandoval, argumentando que le hubieran gustado elementos con mayor experiencia.

En este sentido, el jugador surgido de Santos comentó que no tiene ningún problema con Pulido, aunque peor aún: “Son cosas que pasan, realmente no tengo ningún problema. Alan y yo no tenemos una buena relación, pero de ahí no pasa”, declaró.

Sandoval en algún momento fue elegido como el mejor novato del año en la Liga MX, sin embargo en Chivas todavía no muestra su mejor nivel y tampoco ha recibido tantos minutos como le hubiera gustado.