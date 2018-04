Fernando Quirarte ve a las Chivas como próximo campeón de la Concachampions

Las Chivas de Guadalajara buscarán esta miércoles finiquitar la obra ante el Toronto FC para así coronarse por segunda vez en la Concacaf. El equipo mexicano se impuso 2-1 sobre el canadiense en la final de ida de la Liga de Campeones, pero no deberá confiarse si es que desea levantar la copa y asistir al Mundial de Clubes.

El Rebaño Sagrado enfocó todas sus baterías para ganar un campeonato que no consiguen desde 1962, por lo que en la Liga MX no clasificó a la Liguilla por segundo torneo consecutivo.

Pese a que las Chivas están en las instancias de proclamarse campeones, no todo es felicidad dentro del conjunto rojiblanco. La relación entre jugadores y directiva no es la mejor debido a que les adeudan premios económicos por el doblete conseguido en el Clausura 2017.

Con la ventaja en el marcador y el buen futbol que desplegó en la ida, Fernando Quirarte, histórico de las Chivas, confía que el club azteca saldrá victorioso. “Chivas va a ganar, se plantó bien en Canadá y a pesar de que contó con mucha fortuna, deberá aprovechar la condición de local”, declaró en entrevista para Publisport.

Sobre lo que los pupilos de Matías Almeyda deben o no hacer, el ahora analista de Fox Sports señaló que no deben cambiar su forma de jugar y cuidarse de no recibir una anotación tempranera. “Chivas tendrá que evitar recibir un gol tempranero como ellos (Toronto FC) lo hicieron en el juego de ida en Canadá. Deberán atacar como suelen hacerlo”, afirma.

“Toronto va a hacer su partido, va a tratar de conseguir un gol en los primeros quince minutos, lo que haría más interesante el partido. Ahí creo que Chivas también hará su partido, será un duelo deestrategias”, indicó el ex futbolista.

El equipo campeón de la MLS llegó a la final tras eliminar a Tigres y América, y todavía podría superar al Rebaño; sin embargo, Fernando afirma que la LigaMX sigue por encima de la liga estadounidense. “El futbol mexicano sigue estando arriba del de la MLS, independientemente de que se gane o se pierda en esta final. La MLS va por muy buen camino pero México todavía está arriba”, agregó.

Fernando Quirarte ya dio su pronóstico pero este miércoles se disiparán todas la dudas sobre quién será el campeón de la Concachampions y a su vez será el representante de la Concacaf en el Mundial de Clubes que se disputará en Emiratos Árabes Unidos del 12 al 22 de diciembre.