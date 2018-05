NASL pide ayuda a Decio de María y la FMF para seguir en pie

A casi un año de que la Federación de Futbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) le negara la categoría de segunda división a la North American Soccer League (NASL), ésta le pide ayuda a otras federaciones de la Concacaf para poder llegar a un acuerdo con dicho organismo.

Éste es el primer gran cambio que hará Cruz Azul en el Estadio Azteca

De acuerdo con información del portal Mediotiempo, una de ellas es la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ya que difundió una carta escrita por Rishi Sehgal, comisionado interino de la NASL, dirigida a Decio de María para que le facilite una reunión entre la Liga y el recién nombrado presidente de U.S. Soccer, Carlos Cordeiro.

FOTO: MEDIOTIEMPO

"Esperamos conseguir su apoyo, estamos tratando de tener una reunión con U.S. Soccer y no ha habido la buena voluntad de su parte para tenerla. Queremos asegurarnos de que todos nuestros socios en la región de Concacaf entiendan el impacto que tiene en el futbol que no se juegue la NASL", dijo Sehgal en entrevista con dicho medio.

“La idea de la NASL es invertir hasta 500 millones de dólares para que la liga crezca de nuevo y cumpla con los estándares requeridos por U.S. Soccer. El principal inversor detrás del proyecto es Rocco Comisso, presidente del New York Cosmos, quien pondría 250 millones de su dinero y el resto con ayuda de otros socios capitalistas. Sin embargo, según Sehgal, la federación no ha querido escuchar la oferta”, continuó la publicación.

Asimismo, advirtió que se han intentado reunir con Cordeiro, sin embargo la U.S. Soccer "no mandará a ninguno de sus directivos o representantes, que son quienes toman las decisiones" a pactar con la NASL. Ahí es donde entraría Decio de María en su estatus de presidente de la FMF y copresidente de la candidatura para el Mundial de 2026.

"Sé que Decio ha estado involucrado en el futbol en México, ha sido un líder en Concacaf durante mucho tiempo. Él es uno de los tres copresidentes de la candidatura conjunta (por el Mundial de 2026), a la que apoyamos completamente. Así que esperamos que su relación con Carlos (Cordeiro) tenga un impacto aquí y que pueda convencerlo de tomar esta oferta muy en serio y podamos organizar una reunión".

FOTO: MEDIOTIEMPO

La carta fue enviada a De María el pasado 4 de mayo y la NASL aún espera respuesta. Misivas similares también llegaron a manos de los dirigentes de las otras federaciones que integran la Concacaf y, por el momento, solo un par de ellos han respondido.

"Hemos tenido un par de respuestas y apoyan lo que estamos tratando de hacer, quieren ver a la NASL crecer, pero no es algo en lo que puedan interferir. Debemos hablar directamente con la Concacaf y la FIFA", agregó Sehgal, quien no reveló de qué federaciones se trata.

En Publimetro TV: