FOTOS: Conoce a Ilaria D'Amico, la inspiración de Buffon

Premetto che sarà un post un pochino elaborato, ma concedetemelo.. dopo 3 mesi abbiate pazienza! Parto proprio con le scuse per un’assenza così prolungata. A parte i soliti motivi (studio, lavoro, vacanze, impegni vari) c’è una ragione dietro la mia temporanea assenza: ho voluto togliermi dai social per 3 mesi (o poco meno). Ho voluto estraniarmi completamente; ho voluto fare questa prova per vedere quanto le persone ci tenessero a questa pagina, per vedere se sarebbe morta o meno, per vedere quanto voi tutti dimostrate affetto a Ilaria e per leggere tutte le notizie possibili in rete riguardo Ilaria e Gigi, la coppia, la famiglia, il matrimonio, la presunta (smentita) nuova gravidanza e via dicendo. Leggere, informarsi, captare segnali e non potersi esprimere per vedere cosa ne pensa la gente senza essere influenzata da una page direttamente interessata è stata per me la prova più dura, ma l’ho superata anche grazie a voi. Quindi vi ringrazio per essere cresciuti così tanto, vi ringrazio per la fiducia, per tutti i like messi, per tutte le storie visualizzate, per le dolci parole per me e Ilaria e anche per quelle meno dolci. Spero continuiate a crescere ogni giorno di più, perché questo mi riempie davvero il cuore. Sapere che ci sono persone che sostengono la mia persona… questo dice già tutto. Non mi assenterò più così a lungo, è una promessa 🤞🏻 e da ora in poi vi pubblicherò un sacco di contenuti inediti, foto classiche, notizie (s)conosciute e chi più ne ha, più ne metta. Concludo dicendovi GRAZIE per tutto quello che fate quotidianamente; senza di voi, nulla di tutto ciò avrebbe senso. G. ♥️

