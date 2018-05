Yanet García celebra sus 6 millones de seguidores con sexy foto

La fan más sexy de Tigres alcanzó los seis millones de seguidores en Instagram y decidió celebrarlo con una sensual imagen para así recompensar a sus fanáticos.

La también considerada como una de las chicas del clima más sexis del mundo publicó una foto en la que aparece en lencería roja, luciendo su anatomía y lo acompaño del siguiente mensaje: “Llegamos a 6 MILLONES! Muchas gracias Thank you so much guys!!!!!”.

A Yanet la podemos ver en el programa Hoy de Televisa, donde da la sección del clima. También incursionó en el cine, en la película Sharknado 5 y Bellezonismo.

☀️ A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Apr 1, 2018 at 10:43am PDT

☀️ A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Mar 18, 2018 at 9:46am PDT

Morning guys!!! A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Mar 17, 2018 at 8:16am PDT

🔥🇲🇽 A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Feb 6, 2018 at 11:55am PST