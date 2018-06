Portero fingió lesión por ayudar a romper el Ramadán

La Selección de Túnez comenzó con la polémica de ayunar en el mes sagrado del Ramadán. Al minuto 48 del duelo amistoso entre Turquía y Túnez, el arquero Mouez Hassen se tiró en la linea de gol, con la intensión de fingir un golpe en el brazo izquierdo.

Túnez lleva dos amistosos en pleno Ramadán, están jugando en ayunas. Por lo que cuando llega la hora del iftar, el arquero simula lesión y se van todos a tomar agua y comer dátiles y barras de energia. pic.twitter.com/qhWWyLoAkV — Fede Praml (@Tuitbol) 3 de junio de 2018

Un momento aprovechado por sus compañeros de equipo para acercarse al banquillo a beber agua e ingerir barras energéticas y dátiles, un fruto dietético por la combinación de ingredientes. Una táctica probada en un amistoso contra Portugal, que igual inició antes de que el sol se ocultara en el horizonte y comenzara el problema del ayuno.

"Son meses de mucho calor en el hemisferio norte y eso también influye mucho. No es tanto que no coman si no que no toman agua y otros hidratantes. Pierden demasiados minerales en la transpiración y no se pueden recuperar", en opinión del técnico argentino Nelson Rojas.

En el Mundial de Rusia 2018, Las Águilas de Cortago debutarán ante Inglaterra el próximo 9 de junio en el Estadio del FC Krasnodar.