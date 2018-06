Matías Almeyda hace oficial su salida de Chivas

Matías Almeyda confirmó este lunes su salida del Guadalajara. No será más técnico de Chivas y así termina la era más exitosa en la historia del club, desde el legendario Campeonísimo. El propio entrenador argentino reveló que se va del equipo por dignidad.

“Agradecer nuestra estancia en Chivas, por diferentes motivos decidimos no continuar. Me voy con el corazón roto. Con la lealtad como la que me mostraron. Somos unos iluminados por todo lo que conseguimos. Me da mucha felicidad haberme despedido como lo hice de los jugadores. Mi ilusión era continuar, jugar el Mundial de Clubes y seguir, pero es mejor tener dignidad”, explicó.

Durante su última rueda de prensa en el estadio rojiblanco, ningún directivo lo acompañó. Nadie tuvo la categoría de agradecerle de frente y despedirle de una mejor manera al técnico que le dio a Chivas cinco títulos en siete finales disputadas durante menos de tres años de gestión.

“Me voy con una imagen muy linda de la gente. La última prueba fue cuando fui a narrar la final de Champions League (en Kiev) y me encontré con un grupo de 20 chivahermanos. Chivas entró en mi corazón, nosotros quedamos en la historia y ahí está en el museo. Este cuerpo técnico se le recordará”, añadió.

“Los jugadores han tenido lealtad hacia mí. Cambiaron la historia, no fue fácil, los protagonistas fueron ellos. La despedida fue muy triste, al saber que no íbamos a continuar, a hacer la pretemporada, de hoy ya no entrenar. Pero el futbol deja amistades. A partir de hoy todos aquí somos hinchas de Chivas, los veremos, los seguiremos, me quedo a vivir aquí en Guadalajara y pediré un bono para venir al estadio”, bromeó.

“Las condiciones no estaba para seguir, si n estábamos en la misma sintonía, por respeto al que paga un bono, el que viene. Yo no estaba para mentir, hay que ser honesto. Prometimos que íbamos a despertar al gigante y ahora está corriendo. Chivas es muy grande y el significado que tiene para nosotros chivas es muy grande. Este cambio me ha tardado un mes en pensarlo, tenemos familia”, aseveró Almeyda.

Lamentó que ningún dirigente estuviera en la conferencia de prensa para darle las gracias. Ni una llamada le pudieron hacer, su único contacto con Jorge Vergara fue a través de un simple mensaje de texto.

“Es duro es difícil este adiós. Hace dos días Jorge me mando un chat saludándome y despidiéndome. Yo no guardo rencor no es mi estilo, me quiero llevar lo mejor de Chivas. Yo tenía tres años más de contrato y podía quedarme hasta ser echado y tenían que pagarme los tres años. Pero no soy así, lo mío es la dignidad. Si no hay condiciones, hay que irse. Estaba incómodo, triste, desilusionado por actitudes de algunas personas. No tengo sentimientos de odio o rencor. Me quedo con lo lindo de que Vergara me dio trabajo”, sentenció.

Reiteró que no era su idea irse, pero al ver cómo la directiva lo pisoteó como técnico al cambiarle la pretemporada y venderle jugadores que pidió que no salieran, no tuvo más remedio que aceptar la liquidación que ya le habían ofrecido: premios pendientes y un año de sueldo, a pagar en año y medio.

“Fue muy difícil tomar la decisión por el amor a este club. Nosotros pensamos que íbamos a terminar el contrato. Queríamos jugar una Copa Libertadores, ganamos el derecho y no se pudo. Nuestro primer torneo internacional fue la Concacaf y la ganamos. Queríamos quedarnos y jugar un Mundial de Clubes, lo queríamos ganar, pesábamos realmente que se podía, pero ahora lo tendremos que ver desde afuera”, concluyó Matías Almeyda.