El día que los Simpson se burlaron de Neymar

Neymar se convirtió en el jugador más destacado del duelo entre Brasil y México del Mundial 2018, no precisamente por el gol que marcó o el talento que derrochó en el campo, sino porque volvió a mostrar su falta de fair play al fingir lesiones o exagerar demasiado los golpes. Los visto este 2 de julio nos hizo recordar cuando Los Simpsons retrataron al futbolista como el ‘maestro de las lesiones falsas’.

Los mexicanos habían hablado de más: Neymar

México queda fuera del Mundial tras caer ante Brasil en octavos de final

'No puedo estar contento porque México no avanza': Memo Ochoa

En el capítulo que fue transmitidos en 2014, durante el Mundial de Brasil. Homero Simpson es árbitro en el torneo y dirige el partido entre la canarinha y Alemania. Ahí nos presentan a un jugador llamado ‘El Divo’, en clara alusión a Neymar, quien en un principio finge una lesión cuando lo saluda un compañero.

Después, durante el partido simula una falta para que Homero le marque un penal a favor, pero Lisa lo convence de no hacerlo. Incluso, ‘El Divo’ muere y aún así el patriarca de los Simpson repite que no fue penal, por lo que el futbolista revive al no poder convencerlo.

Neymar es uno de los mejores futbolistas del mundo pero también es reconocido por ser un jugador que finge faltas en busca de engañar a los árbitros.