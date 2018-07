Ruso pide divorcio a su mujer tras discusión por rendimiento de Messi

Luego de 14 años de matrimonio, un aficionado ruso le pidió el divorcio a su mujer, tras una discusión que tuvieron por el desempeño que mostró Lionel Messi con la Selección de Argentina durante la Copa del Mundo 2018.

De acuerdo con la información de medios locales, el aficionado festejó en gran manera la victoria de la Albiceleste sobre Nigeria, la cual le permitió avanzar a los octavos de final de la justa mundialista, hecho que fue criticado por su pareja.

Desde el inicio del Mundial, se burlaba con que Messi juega mal y no pudo siquiera marcar el penal contra Islandia. No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre el vanidoso de Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella. Luego tomé mis pertenencias y me fui para siempre", relató el aficionado.

La pareja se conoció en un bar de Cheliábinks durante uno de los partidos del Mundial de Corea-Japón 2002 y desde entonces fueron inseparables, compartiendo gustos deportivos contrarios, pero sin impedimento de continuar juntos, hasta recientemente lo ocurrido con el astro argentino.

