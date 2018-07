Ya venden jersey de Cristiano Ronaldo con la Juve

La afición de la Juve ya se prepara para recibir de la mejor manera a Cristiano Ronaldo si es que se concreta el fichaje, ninguno de los dos clubes ha hecho el anuncio oficial, sin embargo, ya se venden playeras del equipo italiano con el nombre de Cristiano Ronaldo.

Hace unos días, una página de aficionados a la 'vecchia signora' filtró una fotografía del jersey que posiblemente utilizaría Ronaldo con la escuadra de Turín, de ser cierto, el número 7 que hasta la temporada pasada utilizaba el colombiano, Juan Cuadrado, pasaría a la espalda del capitán de Portugal.

Juventus fans are already hunting for Cristiano Ronaldo's Juve jerseys. [Leggo] pic.twitter.com/Td1ncSX2MW

— Forza Juventus (@ForzaJuve2017) July 5, 2018