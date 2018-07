Pogba dedica triunfo a niños rescatados en Tailandia

La Selección de Francia disputará la final del Mundial de Rusia 2018. Después de consumarse la victoria sobre Bélgica (1-0), Paul Pogba dedicó el triunfo al equipo de futbol de Tailandia que permaneció atrapado en una cueva por más de dos semanas.

El centrocampistas de Les Bleus publicó en Twitter una foto de los chicos junto al mensaje: “Esta victoria va para los héroes del día, bien hecho chicos, son muy fuertes”.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy

— Paul Pogba (@paulpogba) July 10, 2018