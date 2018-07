VIDEO: Tutorial para convertir playera del Madrid en una de la Juventus

El fichaje de Cristiano Ronaldo con la Juventus de Turín ha alborotado a miles de aficionados del balompié al rededor del mundo, por lo que mediante redes sociales circula un video sobre un tutorial de cómo convertir tu playera del Real Madrid en una del conjunto italiano.

El cuadro merengue continúa en búsqueda del reemplazo del delantero portugués, siendo Edén Hazard el nombre que más suena para ello; sin embargo, el legado que dejó el luso será difícil de superar, y los aficionados lo saben, por ello, siguen a CR7 al equipo que vaya.

Bleacher Report fue el encargado de realizar el simpático video donde te muestra en menos de un minuto la manera de hacer tu propia playera de la Juventus con una del Real Madrid, claro, con el número de Cristiano.

El nuevo jersey de la Juve con el nombre y número del portugués va desde 95 euros (dos mil 90 pesos) en la versión normal, hasta los 135 euros (dos mil 970 pesos) en la versión oficial del jugador.

Te compartimos el video tutorial, por si eres aficionado de Cristiano Ronaldo y te animas a hacer tu propia playera:

Don't throw your CR7 shirt away just yet, Real Madrid fans… pic.twitter.com/kX7r7EBFph

— B/R Football (@brfootball) July 16, 2018