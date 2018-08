VIDEO: Estadio de San Francisco se incendia

Antes de que se llevara a cabo el partido entre los Astros de Houston y los Gigantes de San Francisco, el coloso del AT&T Park sufrió un fuerte incendio que por fortuna pudo ser controlado por gente que labora en el inmueble.

Las redes sociales fueron el medio de comunicación que pudo alertar el hecho para que la gente supiera lo que ocurría en el diamante, con el objetivo de alertar sin exagerar el hecho, que desafortunadamente llegó hasta las gradas.

Para bien de la empresa propietaria, el humo puro pararse a tiempo antes de que los bomberos llegaran a culminar la obra y poner seguridad a las una que seguramente alarmó a las personas que se encontraban al rededor del mismo.

There’s a concession stand on fire at AT&T Park. Pray for the chicken strips. pic.twitter.com/SCx8hslgeL

— Alex Pavlovic (@PavlovicNBCS) August 6, 2018