Keisuke Honda será jugador y entrenador a la vez

La estrella japonesa, Keisuke Honda se convirtió este domingo en el seleccionador de Camboya, un puesto que compaginará con el de jugador del Melbourne Victory, club australiano con el que firmó hace menos de una semana.

Honda, de 32 años y antiguo jugador del Milan y del Pachuca, fue presentado este domingo en Phnom Penh. "Quiero ayudar a Camboya a desarrollar un auténtico estilo de juego", dijo el japonés, contratado por dos Temporadas y que no cobrará por esta función.

¡Atención! Hospitalizan a Ronaldo en Ibiza

El enganche anunció su retirada de la Seleccion Japonesa después de la derrota en Octavos de Final del Mundial contra Bélgica (3-2). Acumuló 98 partidos con su selección, en los que marcó 37 goles.

Sobre su modo de trabajo, Honda señaló que utilizará las videoconferencias mientras se disputa la Temporada australiana y pasará todo el tiempo posible en Camboya cuando sus compromisos se lo permitan.

I’m in Cambodia. Cambodia is one of a great country in Asia. I will visit local places. pic.twitter.com/ZR8FILyjxn

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) August 12, 2018