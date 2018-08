Miguel Herrera descarta que América salga del Azteca

Miguel Herrera, técnico del club de futbol América, descartó que su equipo tenga contemplado usar una cancha alterna para darle descanso al césped del estadio Azteca, que está en muy malas condiciones.

“Es mentira (que vayamos a jugar en otro lugar), (el presidente del equipo Santiago) Baños no ha dicho nada”, dijo previo al viaje del equipo a Veracruz para enfrentar la Copa MX.

Dejó en claro que dentro de sus planes no está el tener que desplazarse a otro inmueble, por lo que confió que con el descanso que habrá por la fecha FIFA de septiembre, la cancha se afianzará.

“No me gustaría, no es la idea salir de casa, por lo que estoy seguro de que en la Fecha FIFA la cancha quedará en perfectas condiciones y volverá a ser una de las mejores del continente, si no es que la mejor”, estableció.

Explicó que mañana, martes, la gente que conoce del tema estudiará las condiciones en que está la cancha y los pasos a seguir para que se consolide el pasto híbrido que se colocó.

“Mañana llegan los expertos que pusieron la cancha, van a analizar y nos comentarán lo que concluyan, hablaremos con la directiva para ver qué sigue”, sentenció.

La próxima aparición como local del conjunto azulcrema será el sábado 25 de agosto, cuando reciba a Pumas de la UNAM, dentro de la fecha seis del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

