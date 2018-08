Atlas exige a la FMF que regularice el tema de los dobles contratos

Con la salida de Guillermo Vázquez del Veracruz salió a la luz algo que era considerado un secreto: en el futbol mexicano existen dobles contratos. Uno se registra ante la FMF y otro con el club, con salarios distintos para evadir impuestos. Este miércoles, el presidente del Atlas, Gustavo Guzmán, exigió que se regularice ese tema.

“Hay algunas cosas de la Liga que se tienen que mejorar y es precisamente el tema de los contratos y los dobles contratos. No sé a ciencia cierta si ‘Memo’ Vázquez (del Veracruz) tiene contrato o no tenía, Fidel (Kuri, dueño de los Tiburones Rojos) dijo que no hace contrato nunca y nos la jugamos con la palabra. Cosa que es razonable, pero los contratos hay que cumplirlos. Fidel no tuvo congruencia en que más allá de contrato o no contrato, van cuatro jornadas y si no te pagan, con o sin contrato hay una falta de la directiva”, explicó.

También te puede interesar

Rosario Cota no se preocupa por lo que diga AMLO sobre el deporte

“Estoy en desacuerdo con mi amigo Fidel en echarle el paquete al director deportivo. Que también tengo excelente relación con el señor Trejo. Lo malo de la liga es que no tienen registrados esos contratos. Kuri tiene años en el futbol y si nunca ha tenido contratos, la Liga tiene que exigirle, se tiene que registrar un contrato para cada jugador (ante la FMF), más allá de que haya dos. La Liga debe responsabilizarse de que haya un contrato para jugadores y para técnicos, que no sé si lo exija, aclaro mi ignorancia en el tema”, añadió.

El directivo del Atlas ofreció detalles sobre esa práctica que existe hace años en México. “Los dobles contratos son por un tema de impuestos, por una razón que no entiendo porque les aseguro que a todos nos pagan un sueldo y nos descuentan impuestos. En la industria del futbol se habla de cifras netas. Entonces, siento que debería de regularizarse un solo contrato y viene un tema de trabajo, de la Liga y más allá de la Federación de regular y que el SAT nos ayuden a un régimen especial para el pago de impuesto de los jugadores”, solicitó.

“Una vez que uno da de alta a un empleado es obligación darlo de alta en el Seguro Social. Eso va en función del sueldo. Los jugadores de jerarquía ganan mucho dinero, si tengo que pagar un porcentaje de eso para el Seguro Social es injusto ya que doy todo el servicio médico por nuestra cuenta en los mejores lugares, además de un seguro de gastos médicos mayores”, finalizó Gustavo Guzmán.

Atlas va todavía por un refuerzo más: busca un defensor

La salida del chileno Ángelo Henríquez, ya comenzada la temporada, abrió una posibilidad para que Atlas buscara un refuerzo más. Y ahora, el director deportivo, Rafael Márquez, se encuentra metido de lleno en la búsqueda de un defensor para apuntalar el plantel de los Zorros en el actual Torneo Apertura 2018.

“Al no estar contemplado ya en la planificación (Henríquez) hay un salario disponible y Rafa se ha echado a la tarea de ver la posibilidad de traer a alguien. Eso es cercano, mas no definitivo y la trataré de explicar: en la planificación del equipo, independiente a las críticas, está claro que la idea de este Atlas al quinto año bajo mi dirección es tener un equipo con jugadores de la cantera. Para eso necesitamos una columna vertebral sólida. Entonces 'Rafa' está pensando en alguien para esa columna vertebral”, explicó.

También puedes leer

Memo Vázquez da versión sobre su renuncia del Veracruz

Chivas niega existencia de dobles contratos en el club

“Luego viene un tema: tradicionalmente esa columna es de jugadores con experiencia y eso va en contra de objetivos que he fijado de ser el club más joven del futbol mexicano. No puedo traer jugadores de 32 años. Tenemos que buscar a alguien consolidado, que tenga experiencia y que sea de 25 años o menor. Si llegamos a traer a alguien, que están en la baraja varios, sería algo de ese tipo, no sería un relleno sino alguien en forma”, añadió.

Enseguida, el presidente del Atlas reveló lo que está buscando. “Yo pensaría que sería alguien abajo más que de arriba. Mi idea es reforzar en defensa, con alguien de 25 años o menos. Estamos contentos con Leiton (Jiménez, zaguero central) pero dada la edad de Leiton, en un par de años necesitaríamos a alguien y si bien está Gaddi o algún otro canterano, ahí sería lo más inteligente reforzar. La decisión final la tiene 'Rafa', yo solamente intervengo en el tema económico y como saben 'Rafa' tiene los parámetros económicos, entonces no me va a sugerir a alguien que no está en nuestras posibilidades”, concluyó Gustavo Guzmán.

PUBLIMETRO TV