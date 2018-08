Roger Federer, por su octavo campeonato en Cincinnati

El suizo Roger Federer, segundo cabeza de serie, logró su clasificación para la final del Masters 1000 de Cincinnati, por octava vez en su carrera, después de que su rival en semifinales, el belga David Goffin, se retirase por lesión.

¡No hay quien detenga a esta Máquina!

El de Basilea, número 2 del ránking ATP, había ganado ya el primer set en el 'tie-break', 7-6 (3), y el marcador del segundo reflejaba un empate a uno cuando el de Rocourt abandonó el juego por lesión.

It’ll be an *EIGHTH* Cincinnati final for @rogerfederer!

The world No.2 sets up EPIC Sunday showdown with Novak Djokovic.#CincyTennis pic.twitter.com/Ld0SkEpdSp

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 19, 2018