Ex directivo pide a la FIFA y FMF embargar al Veracruz

Las cosas con los Tiburones Rojos van de mal en peor. Gustavo Parente, ex directivo del club pidió a la FIFA y a la Federación Mexicana de Futbol embargar al Veracruz, luego del adeudo que tienen con él por 34 millones de pesos.

De acuerdo a la información publicada por Mediotiempo, Parente fue vicepresidente del club durante la administración de Rafael Herrerías y ganó un juicio en el Tribunal de Arbitraje Deportivo en 2014; sin embargo, hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de pago, siendo en 2017 cuando se dirigió con la FMF para solicitar la embargación del cuadro jarocho.

Al no obtener respuesta acudió a la Comisión Disciplinaria de FIFA. "El TAS falló a favor mío, estamos en el intento de querer cobrar, inclusive la Federación está al tanto. El TAS me dio la razón en todo, se llevó (la audiencia) en México dentro de los paneles. Se le notificó a Veracruz, hicieron caso omiso ya con la administración del señor Kuri y estamos en la intención de cobrar; pero no lo dice Gustavo Parente, sino la autoridad competente", mencionó Parente.

Cabe mencionar que en los documentos presentados marca un adeudo por 19 millones 393 mil 136 pesos, más un interés del cinco por ciento anual, por lo que la cifra actualmente es de 34 millones de pesos.

