Con mexicanos en la cancha, Porto no pudo evitar la derrota

En un encuentro que tenían prácticamente en la bolsa, el Porto de Héctor Herrera y Jesús Corona cayó con una voltereta de antología ante el Vitoria Guimaraes, por marcador de 2-3 en el Estadio Do Dragao, en partido correspondiente a la fecha tres de la liga en Portugal.

Los locales se fueron al frente al minuto 37 cortesía de Brahimi, el segundo tanto llegó antes del final del primer tiempo, al 43 André Pereira acrecentó la ventaja, al minuto 63 André André, de penal, descontó para el Guimaraes; Tozé empató los papeles al 75 de pierna izquierda, casi al final del encuentro, Davidson anotó para los visitantes dando la vuelta al tanteador.

Con este resultado Porto se queda en tercer lugar con seis unidades, en tanto, Vitoria Guimaraes consiguió sus primeros tres puntos para colocarse onceavo en la tabla del máximo circuito de Portugal.

Muy temprano en el encuentro, apenas al minuto cinco, el mexicano Héctor Herrera tomó el esférico en medio campo y disparó de media distancia al poste más lejano del arquero Douglas, que con el puño desvió el balón a tiro de esquina.

El guardameta del Guimaraes volvería a hacerse presente al minuto 19, en un tiro de esquina donde Felipe le remató picado de cabeza y de gran forma Douglas alcanzó a dar el manotazo con la derecha para desviar el esférico.

Luego de muchos intentos por abrir el marcador, fue hasta el minuto 37 que Brahimi sacó un pincelada después de una buena pared y golpeó el balón de pierna derecha en el borde del área grande, mandándolo al ángulo izquierdo del arco para dejar como un espectador más al arquero Douglas y poner el 1-0 para los “Dragones”.

