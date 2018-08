Arsenal pasa por encima del West Ham y 'Chicharito'

Arsenal y West Ham, dos equipos necesitados, se vieron las caras este sábado en la tercera jornada de la Premier League, en un peleado encuentro que cayó del lado de los del norte de Londres (3-1), que estrenaron su casillero de victorias en liga y sumaron el primer triunfo de la 'era Unai Emery'.

Dos derrotas en las dos primeras jornadas -los 'Gunners cayeron ante Manchester City (0-2) y Chelsea (3-2) y los 'Hammers' se inclinaron a manos de Liverpool (4-0) y Bournemouth (1-2)- habían impacientado a los aficionados de ambos equipos, ávidos de alegrías después de varias temporadas oscuras.

¡OFICIAL! Diego Reyes, nuevo jugador del Fenerbahce

Iniciaron los 'Gunners' la complicada era pos-Wenger ante dos rivales de enjundia como eran los dos últimos campeones de la Premier. Sin embargo, la empresa este sábado era, a priori, bastante más sencilla: un West Ham que también arrancaba un nuevo periodo con Manuel Pellegrini en el banquillo y que hoy presentaba hasta siete caras nuevas en su once inicial.

Obligado a ganar, el Arsenal de Emery salió de inicio con un equipo ofensivo, con Pierre-Emerick Aubameyang como punta de lanza y Aaron Ramsey, Alex Iwobi y Henrikh Mkhitaryan por detrás.

We had our chances at the Emirates, but it ends in defeat.#COYI #ARSWHU pic.twitter.com/7gLEzPdXzr

— West Ham United (@WestHamUtd) August 25, 2018