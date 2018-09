Chivas y Eintracht Frankfurt harían trueque por Marco Fabián

La mala jugada por parte del Fenerbahçe sobre Marco Fabian no fue lo mejor que le pudo pasar al ex seleccionado nacional, quien por el momento no presume tener un club, ya que los alemanes le cerraron las puertas y por ello buscan deshacerse de él y Chivas tendría interés en sus servicios.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

Toluca doblega en casa a Santos

Eintracht Frankfurt buscaría que el ex elemento del Guadalajara regrese a donde vivió sus primeros momentos como futbolista profesional, pero entre su trato entraría Orbelín Pineda, quien parecer ser del gusto del entrenador de las Aguilas alemanas, según Futbol Total.

A pesar de que por el momento son rumores los que acercan a Fabián de la Mora al conjunto de los rojiblancos, el futbolista dejó en claro que entre sus planes futuros no está regresar al balompié mexicano, ya que quiere seguir demostrando la capacidad que tiene en el viejo continente.

PUBLIMETRO TV