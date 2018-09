Mexicano Gilberto Martínez gana premio Laureus Sporting Moment

El mexicano Gilberto Martínez, quien acudió al Mundial de Rusia 2018 en honor a su familia, luego de perderla en un accidente automovilístico, ganó el voto público del Laureus Sporting Moment en agosto, galardón que premia el juego limpio, compañerismo, emotividad y pasión por el deporte.

Atlético mostró 'indignación' por exclusión de Griezmann al premio The Best

Martínez perdió a su esposa y a dos niños pequeños, de ocho y seis años, en un accidente automovilístico el pasado mes de abril en una vacaciones en Delray Beach, Florida, detalló el organismo en un comunicado.

El sueño de la familia de Martínez era acudir a un Mundial de futbol y ver un partido de la Selección mexicana.

Y en honor a su familia, Martínez acudió al Mundial de Rusia y vio la victoria de México de 1-0 contra Alemania, donde subió un video a la red social Facebook en la que expresaba lo difícil que era estar ahí.

El video recibió más de tres mil comentarios e incluso, el arquero de México en el Mundial, Guillermo Ochoa, señaló que la victoria de la Selección azteca contra Alemania fue para la familia de Martínez.

Gilberto Martínez se convirtió en el sexto nominado para el Laureus Sporting Moment del año, y al finalizar el 2018 competirá contra los otros ganadores mensuales.

En el Laureus Sporting Moment el público puede seleccionar su momento favorito de una lista de cuatro videos seleccionados por las leyendas deportivas de la Laureus World Sports Academy, donde los ganadores mensuales se enfrentarán en una votación pública final, y el ganador será anunciado en la Ceremonia de Premios Laureus 2019.

And as voted by you, @gilmartinez64's incredible story of courage, resilience and the power of sport in the face of grief and adversity has won the #LaureusSportingMoment for the month of August!

Well deserved! ⚽🇲🇽❤️ pic.twitter.com/tarGuaaHDC

— Laureus (@LaureusSport) September 3, 2018