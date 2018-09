“México no llega al quinto partido porque no tiene nivel”: Javier Aguirre

Javier Aguirre, ex entrenador de la Selección mexicana y ahora mandamás del conjunto egipcio, señaló que el Tricolor no llega al quinto partido en los mundiales por diversos factores pero principalmente porque no se tiene el nivel.

“Atañería una vez más a las circunstancias, todos los que nos hemos quedado en esa instancia entre el 10 y el 15, 10 y 14 que son los resultados de los últimos seis o siete mundiales, fuimos víctimas de las circunstancias, en unos casos fue una decisión arbitral, otros casos de exceso de confianza, en otros incluso de euforia, en otros de realismo, en otros de surrealismo. Al final es muy difícil generalizar, habría que revisar uno por uno que nos pasó a todos y la otra, que para mí es categórica y contundente es que ese es nuestro nivel finalmente, que no está mal”, declaró en entrevista para ESPN.

El Vasco dijo que sus favoritos para ocupar el banquillo Tricolor son Miguel Herrera o Matías Almeida, pero también aprueba la llegada de Ricardo Ferretti. “Yo lo manifesté antes de que pusieran a Ricardo, que me parece una buena elección, pues me daba la sensación de que en el mercado nacional estaba la respuesta, yo veía a dos, en este caso Miguel Herrera y Matías Almeyda, en diferentes circunstancias ambos evidentemente, pero gente calificada”, expresó.

Por último, espera que quien sea elegido de manera definitiva se mantenga hasta Qatar 2022, pese a si obtiene resultados adversos; así como se hace generalmente en Europa.

Javier Aguirre fue entrenador de la Selección mexicana en dos ocasiones. Dirigió en dos mundiales, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, en ambos fue eliminado en octavos de final. En la Copa Oro de 2009 logró proclamarse campeón.

