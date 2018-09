VIDEO: 'No somos favoritos, pero vamos a callar bocas': Volador Jr.

Previo a su compromiso en el aniversario 85 del CMLL, Volador Jr. Compareció ante los medios de comunicación para detallar el estado físico y sobre todo mental con el que llega para enfrentar la lucha dónde acompañado de Matt Taven se jugarán sus cabelleras ante Rush y Cavernario.

'El depredador del aire’ manifestó sentirse nervioso pues sabe que en este aniversario será diferente:"Ya había estado en aniversarios, pero es una responsabilidad más grande, por el pique, la verdad me siento contento y presionado por la responsabilidad y el compromiso que llevo en este día. Si llego a salir con la mano en alto, es algo que había buscado durante toda mi carrera. "

También comentó que sabe que ante Rush y Cavernario, la dupla que formó junto al estadounidense no es la favorita:"Yo sé que para todos ustedes no soy favorito, para toda la gente, para toda la Arena no somos favoritos, pero creo que me han estado sacando la cresta para demostrarle a toda esta gente por qué he pisado la Arena, por qué me he llevado campeonatos, voy contra luchadores grandes y esa noche será lo mismo, yo se qué no soy el favorito, pero voy a demostrar cómo se termina con un luchador, no se termina la rivalidad pero la pelea se va a terminar sin foul, sin payasadas y sin todas las cosas corrientes que él hace que le gusta a la gente que se identifica con él y yo quiero que si Cavernario o Rush me va a ganar que sea al centro del ring, es cuando los voy a reconocer."

Volador manifestó que eligió a Matt Taven porque fue el único que se animó a entrarle a los golpes contra Rush, pues también el estadounidense tiene viejas rencillas con ‘el Toro Blanco’ y declaró que aún tienen trabajo por hacer para mejorar su actuación en equipo: “Voy a subir más concentrado voy a subir a ver si puedo manejar un Matt Taven a mi modo, a modo de que me entienda un poquito y empecemos a trabajar en equipo meter castigos más fuertes pero en equipo y sería una mala experiencia volver a caer aquí en el aniversario, hay opiniones de compañeros que les gustaría que yo ganara, porque yo he sido más ley aquí con el CMLL, he respetado todo lo que me han dicho. Pero a final de cuentas, los cuatro vamos a subir a partirnos el alma, los cuatro vamos a subir a buscar la victoria".





El luchador oriundo de Coahuila está consciente que existe la posibilidad de que pierda la cabellera pero que si eso sucede trabajará para reponerse. "Si llego a perder, no voy a caer con cualquier luchador, voy a caer con Rush y con Bárbaro Cavernario, siempre lo he dicho, son grandes luchadores y si estamos ahí es porque nos lo hemos ganado”,” Es algo difícil, duré muchos años con la máscara y la llevo 6-5 años con la cabellera, no es fácil cuidar el cabello largo, y si llega a caer mi cabellera tendría que darle una pausa a todas las rivalidades que he propuesto y seguir trabajando, a darle gusto a la gente para que no vuelva a caer en depresión como cuando perdí mi máscara."

El luchador declaró que está contento con la posición que mantiene antes de llegar a la lucha por que de esa manera puede callar bocas y sumar seguidores:"Es el mejor momento para consagrare como luchador, van a ser dos cabelleras de luchadores importantes donde no somos favoritos. porque lo reconozco, no somos favoritos y eso es lo que más me llena de coraje, lo que me llena para echarle ganas y salir con todo esa noche"

La función de aniversario 85 del CMLL se celebrará el próximo viernes 14 de septiembre y como principales atractivos presentan la lucha por el campeonato mundial de tercias entre el Klan Kaos y los Guerreros Laguneros así como la lucha de Cabelleras vs Cabelleras; Rush y Cavernario vs Volador Jr. Y Matt Taven.

