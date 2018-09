Chivas va por 15 puntos para calificar a la liguilla

Quince de los 27 puntos que restan por disputarse. Esa es la meta establecida por el técnico José Saturnino Cardozo, pues a juicio del paraguayo, llegar a 25 unidades sería suficiente para meterse a la Liguilla. Ese es el gran objetivo de Chivas, calificar después de dos torneos fuera de la fase final del futbol mexicano.

“Desde que llegamos dijimos adentro que tenemos que hacer 25 puntos para llegar a Liguilla y significa que nos faltan 15 y vamos a buscarlos. La vez pasada teníamos enfrente tres compromisos, nos pusimos la meta de sumar nueve puntos y lo hicimos”, explicó el entrenador de Chivas.

“Estamos trabajando bien, estamos pensando que tenemos que hacer los 15 puntos para que podamos ilusionarnos con una Liguilla, que es lo que le ilusiona a todos. La meta es eso, hacer los 15 puntos que nos acerquen a una posible clasificación a la Liguilla”, agregó.

Aunque en este momento el equipo se encuentra fuerte de zona de calificación, con 10 puntos, Cardozo se muestra tranquilo en cuanto al desempeño de su equipo. “No hemos logrado los puntos que queremos, pero futbolísticamente el equipo han mostrado carácter, personalidad, por pasajes ha hecho muy buenos partidos”, detalló.

“Como todos los equipos, de repente hemos caído en baches que nos llevan a cometer errores que nos evitan sumar puntos. Pero es normal, el futbol es el deporte donde más errores se cometen. Tenemos que hacer un análisis profundo, en cuestión de puntos no hemos sumado lo que queremos, pero futbolísticamente, partido tras partido el equipo ha mejorado bastante”, sentenció el técnico.

Orbelín y Michael, bajas ante Monterrey

Para perseguir esa meta de 15 puntos, el primer adversario será Monterrey este sábado. Y el técnico José Saturnino Cardozo no podrá contar con dos jugadores importantes. Orbelín Pineda y Michael Pérez se encuentran lesionados, por eso causarán baja del partido de este sábado.

“Yo digo que Orbelín está descartado. Michael también, porque no hay tiempo suficiente para que puedan estar el sábado. Siempre digo que el jugador tiene que estar bien para que pueda jugar bien porque si no están al 100 por ciento recuperados, significa que su rendimiento no va a llenar lo que nosotros pretendemos. No podemos dar ventaja a nadie por lo que significa los puntos que están en juego. Aunque el jugador sea importante, si no están al 100 por ciento recuperados, lógicamente el rendimiento no va a ser lo ideal. Buscamos que los once que estén en el campo al 100 para que cumplan en lo físico, táctico y técnico que si importantísimo para que podamos ganar los partidos”, finalizó Cardozo.

El técnico paraguayo aseguró que los futbolistas con temor no tienen lugar en su proyecto; también busca eliminar el estrés de su plantel

José Saturnino Cardozo es tan contundente ante el micrófono como era frente al arco rival. Por eso, es claro cuando sentencia: jugador que tenga miedo, no cabe en su proyecto. Este miércoles, el técnico de Chivas reveló detalles sobre el trabajo que mentalmente realiza con su equipo. Dentro del plantel, quiere eliminar temor y estrés.

“Siempre es importante ganar. Respetamos a todos los rivales, pero Monterrey tampoco le tenemos miedo, porque no existe el miedo para nosotros. Estamos en Chivas y el jugador que tiene miedo no puede formar parte de este proyecto, el jugador tiene que estar convencido de lo que estamos haciendo. Vamos a enfrentar al Monterrey con todo el plantel que tiene, a jugarle de igual a igual y Chivas no puede ser menos que ningún equipo”, explicó.

“Con lo que tenemos, vamos a ser responsables, vamos a ser muy profesionales. Iremos a hacer un muy buen partido y tratar de ganar, sumar de tres que es la ilusión que tenemos. Eso le metimos en la cabeza a los jugadores desde que terminó el partido contra Pachuca, que viene Monterrey y será un buen parámetro. Tenemos que ir a hacer lo que sabemos que es jugar futbol. De ahí en más, respetamos a los rivales y va a ser un buen parámetro”, añadió el técnico de Chivas.

Hoy en día, el entrenador trabaja fuerte en el aspecto mental. Por eso, integró un nuevo psicólogo: no quiere jugadores con miedo, pero tampoco con estrés. “Arturo (Velasco) es un psicólogo deportivo y ya había trabajado conmigo en Puebla, salvamos la la situación en la que estábamos que era librarnos del descenso y lo logramos dos fechas antes. Yo siempre he dicho que el estrés muchas veces no te deja mostrar todas la capacidad de los jugadores. Este es un plantel muy joven y una ayuda profesional siempre viene bien para todos. Trabaja también con nosotros como cuerpo técnico y con la directiva”, reveló.

“Lleva tiempo con nosotros mucho tiempo, pero no lo habíamos informado, como cuatro o cinco partidos y ha hecho un buen trabajo en lo profesional, en el tema de la psicología que es importantísimo. Tenemos un plantel joven en una institución grande y eso lleva muchas veces a un estrés que uno no puede controlar si no va con un profesional. Lo que buscamos es que el jugador muestre toda la capacidad que tiene, que crea en él y lo muestre en el terreno de juego, estamos trabajando en eso”, finalizó José Saturnino Cardozo.

