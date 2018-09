VIDEO: Pep y M. City, dedican goleada a su más añeja seguidora

La victoria del Manchester City sobre el Fulham por marcador de 3-0 dejó una gran sonrisa a la aficionada especial de esa tarde, Vera Cohen, ya que a parte de ver al equipo de sus amores quedarse con las tres unidades en disputa, fue condecorada por el club a sus 102 años.

Antes del inicio del encuentro en el Estadio Etihad, el conjunto inglés reconoció a la aficionada más longeva y recordó cómo es que a lo largo de los años el balompié, su escudo y la afición han cambiado.

"Pep me ha dicho 'Hola' y le he agradecido todo lo que ha hecho por este equipo", fueron las primeras declaraciones de la fanática a la televisora de BBC. "Pep es increíble. Hay algo en él que saca lo mejor de los jugadores. ¡Espero se quede para siempre", sentenció Cohen.

98 year-old Olga and 102 year-old Vera are amongst our mascots today! Blues for 85 years! 💙 #cityvffc #mancity pic.twitter.com/63Zjmc8l43

— Manchester City (@ManCity) September 15, 2018