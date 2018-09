Tom Brady está harto de su coach Bill Belichick

Un libro sobre el entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, asegura que Tom Brady estuvo cerca de dejar la NFL por estar cansado de él.

“Si estás casado 18 años con una persona gruñona que siempre te critica y nunca te reconoce, después de un rato te quieres divorciar”, informó una fuente a Ian O’Connor de ESPN, autor de Belichick: La Creación del Coach Más Grande de Todos los Tiempos.

O’Connor reportó que Brady estaba molesto con su coach después de haber entrevistado a 350 personas, aunque Belichick no cooperó con el autor.

“Tom sabe que Bill es el mejor coach en la liga, pero ya se hartó. Si Tom pudiera, creo que se divorciaría de él”, dijo la misma fuente que cita el libro.

Ian escribió también que aunque Brady ya no quisiera estar con Bill no dejaría de jugar y tampoco pediría un cambio de equipo. “Pero, al final, aunque quisiera, Brady no podía alejarse del futbol americano y no podía pedir un cambio”

“De haberse retirado o pedido su cambio, se hubiera arriesgado a hacer que una base de aficionados en New England que lo adora se molesta con él”, relató Ian O’Connor.

Just arrived…. Look forward to start talking about this publicly next week. pic.twitter.com/SipCz8SmBE — Ian O'Connor (@Ian_OConnor) September 14, 2018

Con información de ESPN