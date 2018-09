Piojo Herrera quita responsabilidad a la Liga MX por lo sucedido en el Clásico regio

Los responsables por los hechos de violencia que se dieron previo al Clásico regio son los protagonistas, señaló el técnico del América, Miguel Herrera y eximió de culpa a la Liga MX y policía local.

“Los únicos culpables son aquellos que no puedo llamar porristas porque no van a echar porras, van a otra cosa, esos son los que hay que buscar que se erradiquen o se comprometen para tener un futbol más lindo”, indicó.

Explicó que desde su perspectiva, la policía local y las directivas estaban lejos de hacer algo para evitar esta situación, que tiene a un seguidor del conjunto de Tigres de la UANL en un estado grave de salud.

“Desafortunadamente las directivas y la policía tampoco podían hacer nada, eso fue en la calle, todos se coordinan para un control de seguridad, pero si se pelean a dos o cuatro kilómetros del estadio, tampoco pueden cuidar a todo el mundo”, apuntó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, recordó que antes en México se manejaba como porra, pero se les ocurrió llamarlos barras y copiar cosas que eran buenas, pero también se copió lo malo, y se permeó”.

Destacó que lo importante es fomentar la no violencia, “que la gente se divierta, puedes estar molesto roque tu equipo no gana, pero tu frustración debe salir con gritos a su equipo, pero no con enfrentamientos”.

“De la cancha deberemos fomentar esa buena actitud, esa determinación, se juega con mucha pasión, peor ahí queda, trataremos de decirle a las aficiones que es un deporte y un juego de futbol nada más”, sentenció.