Orbelín Pineda se pierde el Clásico ante América

Aunque el cuerpo médico de Chivas trabajó a marchas forzadas con Orbelín Pineda, no pudo recuperarlo a tiempo. El jugador se perderá el Clásico Nacional del próximo domingo, en casa del América, debido a una lesión. Así, se confirma que Alan Cervantes será titular con el Rebaño Sagrado en el Estadio Azteca.

Orbelín Pineda sufrió un golpe mientras se encontraba concentrado con la Selección Mexicana y eso le causó una lesión muscular de la que no ha logrado recuperarse. Está definitivamente descartado. Por su parte, Michael Pérez avanza en su recuperación, pero se mantiene en duda para la visita a las Águilas.

“Michael ya entrenó al parejo y en estos días podremos tener un mejor diagnóstico. Esperemos la pueda librar para que sea considerado el domingo. Orbelín definitivamente no creo porque tiene otra semana más para que se recupere. Sigue trabajando por separado y estoy seguro que su aporte será importante una vez que se recupere al 100 por ciento”, explicó el técnico José Saturnino Cardozo.

De cara a este partido, el entrenador reconoció que Alan Pulido viene levantando la mano. El delantero, que viene saliendo de una lesión, marcó gol ante Querétaro en Liga y Pumas en la Copa MX. Ahora, el técnico medita la posibilidad de que vea acción frente al América en el Clásico del balompié nacional.

“Pulido no perdió la titularidad por bajo rendimiento, sino porque estuvo lesionado, ganamos tres partidos y no podía cambiar el sistema. Él no entraba en ese parado y ahora Pulido está llamando la atención. Es importante que esté bien para que su aporte sea valioso en el funcionamiento colectivo. Ha sido criticado por no hacer goles y ante Pumas hizo uno de cabeza, algo que pocas veces hace. Lo que buscamos con él es lo que hizo contra Pumas”, señaló Cardozo.