Chivas femenil se ilusiona con pelear un nuevo título

Chivas hizo historia cuando ganó el título del primer torneo de la Liga MX Femenil. En el Apertura 2017, el Rebaño Sagrado levantó el trofeo en el Estadio Akron, luego de remontar la final ante Pachuca. Hoy, con la calificación a la Liguilla a prácticamente un triunfo de distancia, la ilusión de pelear por el segundo campeonato nace en el plantel rojiblanco.

Chivas va por 10 puntos para aspirar a Liguilla

El primer objetivo está a punto de conseguirse. Es casi un hecho que Chivas estará entre los ocho equipos invitados a la siguiente ronda del Apertura 2018. Pero la delantera Brenda Viramontes no se conforma con eso: quiere mucho más. El sueño ahora es volver a poner al club en la cúspide del balompié nacional femenil.

“Siempre hemos tenido claro nuestro objetivo primordial que es calificar a la Liguilla. Tenemos que hacerlo en los primeros dos lugares, no el tercero ni el cuarto. Ahora que estamos en el liderato general claro que nos ilusiona terminar el torneo ahí en lo más alto”, explicó la goleadora rojiblanca.

“Sabemos que estamos muy cerca de conseguirlo, pero no debemos de cantar victoria. Nos ilusiona ganarle a Rayadas el próximo lunes porque nos permitiría prácticamente asegurar nuestro puesto en la pelea por el título, pero nos emociona aún más la posibilidad de aspirar a otro campeonato”, sentenció Brenda Viramontes.

El lunes, al reanudarse la Liga MX Femenil, que tuvo una pausa el pasado fin de semana, Chivas tendrá un compromiso complicado. En este torneo, Monterrey no ha sido tan regular como en los anteriores, pero eso no es motivo de confianza. El Guadalajara sabe que no será nada sencillo el partido en el Estadio Akron.

“Sabemos que es un rival importante, a lo mejor en el torneo ha tenido sus altas y bajas, pero si a Monterrey no te le paras bien y con mucha seguridad, se te complica. Tenemos que jugarle con mucho orden, actitud y sobre todo garra, porque esa es la manera en que se le gana”, detalló Brenda Viramontes.

“Sabemos que a Chivas todo mundo le juega diferente, que siempre hacen sus mejores partidos contra nosotras. Ahora no será la excepción, eso nos obliga a mostrar siempre el doble de concentración y de ímpetu para sacar la victoria”, finalizó la autora de tres goles en el actual certamen.

