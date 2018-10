Hamilton lidera la prácticas en Austin, Texas

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), que en Austin (Texas) tiene la primera oportunidad de dejar sentenciado su quinto título mundial de Fórmula Uno, lideró este viernes, bajo la lluvia, la primera sesión libre en el Circuito de las Américas (COTA).

Hamilton marcó un tiempo de 1:47.502 en su mejor vuelta a los 5.513 metros de la pista tejana, y superó por 1.304 segundos al segundo, su compañero de equipo, el finlandés Valteri Bottas.

Danny Ric always sparkles – even in the rain! ✨ FP2 coming your way in ONE hour ⏰#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/IKcGsPecN7 — Formula 1 (@F1) October 19, 2018

Tras los dos pilotos de Mercedes acabaron los dos de Red Bull-TAG Heuer, el holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo, segundo y tercero a 1:345 y 1.824, mientras que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) acabó en el quinto puesto a casi dos segundos (1.987) del inglés.

FP1 CLASSIFICATION (90/90 MINS) The Mercedes pair lead the way, with the Red Bulls and Ferraris in tow#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/8reAoUczqR — Formula 1 (@F1) October 19, 2018

