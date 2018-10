Jugador de la NFL anunció que su hija murió a una semana de su nacimiento

A través de su cuenta oficial de Twitter, Jermon Bushrod, escribió un publicación la tarde del sábados donde anunció la terrible noticia del fallecimiento de su hija, quien había nacido hace apenas unos días.

Dorados de Sinaloa uniría a la novia de Maradona al equipo femenil

“Mi corazón se ha roto. Mi bebé Jordyn Lyyn Bushrod felleció el jueves 18 de octubre, Solo estuvo aquí una semana, pero estábamos listos para amarla incondicionalmente. Superaremos esto con fe, familia y amigos. Gracias por sus oraciones y apoyo”, escribió el Jugador de los Santos de Nueva Orleans.

My heart has been broken. My baby girl Jordyn Lynn Bushrod passed away Thursday October 18th. She was only here for a week but we were ready to love her unconditionally. We will get through this with faith, family and friends. Thanks for prayers and support pic.twitter.com/VZjoc7vXZe

— Jermon Bushrod (@j_bushrod7475) October 20, 2018