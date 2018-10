Xavi Hernández defiende a Messi de Maradona

Xavi Hernández, ex compañero de Lionel Messi con Barcelona, reconoció que la decisión del argentino de alejarse de su selección es con el objetivo de "reflexionar" todo lo que ha vivido con la albiceleste, por lo que asegura que el astro culé regresará para dar lo mejor de sí.

"Sí, yo creo que sí, ¿por qué no? Él también necesita un tiempo para reflexionar, para descansar, y al final es una decisión suya y del entrenador actual; es el mejor jugador del mundo y yo creo que de la historia, y es quien tiene la última palabra, yo creo que sí, que tarde o temprano querrá volver a la selección porque es una persona muy competitiva, es una bestia competitiva y va a querer tratar de ganar con la argentina. Él va a volver", declaró el español.

El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 habló sobre las declaraciones hechas por Diego Armando Maradona sobre la pulga, luego de que resaltó que "no es un líder" dentro del terreno de juego, a lo que Hernández no está de acuerdo con el pelusa y resaltó las actitudes que sí acercan a Leo como un "futbolista con una capacidad de liderazgo absoluta".

"Messi me parece un líder increíble, tanto afuera como dentro de la cancha, quizás es un líder más silencioso dentro del vestuario, pero es un líder absoluto, siempre quiere la pelota, siempre se ofrece, tiene personalidad, nunca se ha escondido. Lo he tenido en el primer equipo del Barcelona, siempre ha dado la cara, ha dado por el grupo, me parece un futbolista con una capacidad de liderazgo absoluta, bestial, en este sentido discrepo de Maradona, pero bueno, para opiniones hay de todos los gustos".

Al final reconoció que él no es de las personas que considera buena la idea de criticar el trabajo de ex futbolistas y mucho menos del mismo país, por lo que le mandó un mensaje a todos los que siempre hablan del presente de un profesional.

"No me gusta cuando exfutbolistas son tan críticos con excompañeros, no lo digo por el caso de Maradona, lo digo en general, por esos exfutbolistas que hacen de comentaristas y son muy críticos con sus compañeros de profesión, porque ellos han estado ahí, saben de la dificultad, no entiendo las criticas tan fuertes hacia un futbolista cuando tú también lo has sido", sentenció.

