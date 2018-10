Roman Reigns se retira de la WWE para combatir a la leucemia

El luchador Roman Reigns anunció que se tendrá que retirar temporalmente para enfocarse en su lucha contra la leucemia, enfermedad que le aqueja desde hace 11 años.

Cristiano Ronaldo afirma que es ‘un ejemplo’ pese a acusaciones de violación

El hombre más fuerte del mundo se casa

El gladiador apareció este lunes en la función de RAW para abandonar el Campeonato Universal de WWE debido a que se tiene que alejar de los cuadriláteros. Reigns reveló que ha combatido la leucemia por una década, y que había estado libre de ella por bastante tiempo, ésta regreso. Tras sus palabras, los abucheos que siempre recibía de la afición cambiaron a aplausos.

"He vivido con leucemia durante 11 años y desafortunadamente está de regreso… voy a tener que entregar el título universal”, declaró.

.@WWERomanReigns has to relinquish the Universal Championship due to a battle with leukemia. #Raw pic.twitter.com/EhomllNwjK

— WWE (@WWE) October 23, 2018