Chivas ya piensa en refuerzos para el próximo torneo

Aún no termina el Torneo Clausura 2018, pero Chivas ya planea algunas cosas para el próximo certamen. Una de ellas son los refuerzos: el técnico José Saturnino Cardozo reveló este miércoles que ya piensa en algunos nombres de posibles incorporaciones, aunque se negó a decir de quiénes se trata.

“No es largo (el tiempo) y lógicamente uno ya tiene en mente algunos jugadores y posiciones. No les puedo decir porque primero tenemos siempre la reunión con la directiva, con Amaury y José Luis. Juntos analizaremos en qué posición nos falta y en qué posición debemos reforzaremos al equipo, que ya es responsabilidad de nosotros. Acuérdense que llegué después del draft, el plantel estaba armado, ya trabajando incluso y lo que estamos analizando en este momento es primero pensar que el sábado es una final, un partido clave para lo que queremos”, explicó.

“Después, uno tiene cosas en mente (refuerzos) y es normal, no te puedo decir que no, porque te estaría mintiendo y no me gusta mentir. Hay que planear, me encanta siempre planificar todo, para que todo pueda salir bien, cuando uno piensa bien, siempre termina de buena manera y es lo que estamos buscando en este momento”, añadió el técnico de Chivas.

Los rumores ya comenzaron alrededor del Rebaño Sagrado. Uno de los nombres más mencionados es el de Alexis Vega. El delantero del Toluca es hombre de confianza para el técnico del Guadalajara, pues fue él quien lo debutó con los Diablos Rojos. Pero Cardozo no quiso reconocer si es o no uno de los refuerzos que buscará.

“De Alexis sí lo conozco porque lo vi desde chiquito en Toluca, desde la Sub-17 que estaba lo invitamos a entrenar con nosotros. Me gusta hacer futbol con la Sub-17 y Sub-20 de repente para ver los valores que hay en las inferiores y captamos a Alexis en un entrenamiento contra nosotros, la Sub-17 contra el equipo principal y volvió loco a Paulo (da Silva). Lo tuvimos en el plantel, trabajamos con él por separado muchas veces. Debuta en la Copa Libertadores, me gusta mucho la personalidad que tiene, por eso justamente fue a la Copa Libertadores y seguramente tuvo un poco de nervio, pero lo que demuestra en el campo es algo distinto. Pareciera que no tenía nervios en ese momento, porque hizo un buen partido”, detalló.

“De ahí en más si está en mente, en este momento no te puedo decir porque estamos muy enfocados y concentrados en lo que estamos haciendo. Después, cuando nos enfoquemos en lo que será el próximo torneo, analizaremos y veremos quién nos puede dar una mano importante, buscamos siempre jugadores que a la hora de definir tengan la tranquilidad para hacerlo. Eso te lleva a que el equipo si genera y juega bien, te da la confianza para que el equipo siga creciendo. El gol te da mucha tranquilidad y lo que estamos buscando es eso. No puedo decir si puede o no puede venir con nosotros, porque todavía no tenemos un análisis profundo del plantel, no tenemos una evaluación y proyección para la próxima temporada”, finalizó el entrenador de Chivas.