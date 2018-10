'Chucky' debuta como goleador en Champions en vibrante empate

Hirving Lozano debutó como goleador en la UEFA Champions League en el vibrante empate del PSV Eindhoven por 2-2 ante el Tottenham en el duelo correspondiente a la jornada 3 de fase de grupos.

Ambos equipos saltaron al terreno de juego dispuestos a conseguir su primera victoria del certamen, misma que no pudieron obtener, pero los 'Granjeros' rescataron un valioso empate en casa.

El cuadro visitante se mostró con dominio a inicio del partido; sin embargo, poco a poco perdió el esférico, se lo cedió en repetidas ocasiones a los ‘Granjeros’, que no desaprovecharon, pero el gol no cayó. Fue hasta el minuto 29 que Hirving Lozano a gran velocidad le robó el esférico a la defensa rival para meterse al área y con la pierna derecha enviar el esférico al fondo de las redes, dejando sin posibilidad al guardameta Hugo Lloris.

De momento, el Tottenham se mostró débil tras el gol del atacante mexicano; sin embargo, al 34’ ya cantaban el tanto del empate, pero el árbitro lo marcó como fuera de lugar y lo anuló, pero transcurrieron cinco minutos más para que Lucas Moura definiera de forma magistral una diagonal y enviara la redonda a guardar.

No hubo tiempo para más, el silbante indicó el término del partido, se fueron al descanso con el marcador igualado, pero con 45 minutos restantes, donde pudo pasar de todo.

En la parte complementaria, se hizo presente la estrella del futbol inglés, Harry Kane al rematar con la cabeza el centro desde la banda izquierda al minuto 55, tanto con el que le arrebató la victoria al PSV de los mexicanos Hirving Lozano y Erick Gutiérrez.

Spurs take the lead and it’s their talisman Harry Kane with the goal!

🇳🇱 PSV 1-2 Spurs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#PSVTOT #THFC #Kane #UCL

pic.twitter.com/1Z9EK781MC

— Under The Floodlights (@UTF_Sport) October 24, 2018