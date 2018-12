El 2019 tiene que ser el año de Chivas: Carlos Salcido

Hoy ya no es futbolista de Chivas, pero Carlos Salcido se declara “un aficionado más” del Rebaño Sagrado. El veterano tres veces mundialista con la Selección mexicana anunciará en los próximos días sus planes inmediatos. Pero mientras tanto, se va del Guadalajara sin rencores. Desea que 2019 sea un año rojiblanco para ver a su equipo campeón “sí o sí”.

“Sólo espero que le vaya bien al equipo, Dios quiera. Me emociona ver la gente que llega, ver al equipo empezar a entrenar, me hubiera gustado que trajeran 20 la verdad. Sólo una cosa no me gustó: escuché una entrevista donde decían que la meta era calificar a una Liguilla y no, hermano, en Chivas tienen que poner a la pura entrada que el 2019 tiene que ser de Chivas. Tienen que ser campeones sí o sí. Eso es lo único que por ahí no me gusta, pero bueno, es parte del show”, explicó.

Carlos Salcido reconoció que echará de menos al Rebaño Sagrado. “Agradezco todas las muestras de cariño, todos los mensajes que he recibido. A la afición de Chivas la voy a llevar en mi corazón. Los voy a extrañar, voy a extrañar estar en el estadio, escucharlos y sobre todo a partir de ahora seré un fanático más de esta hermosa institución que es Chivas”, señaló el ahora ex capitán del Guadalajara.

“Mi hijo está aquí en Chivas y yo creo que voy a extrañar bastante a toda su gente, desde jardineros, gente de oficina, mis compañeros, es lo mejor que me ha pasado tener un vestidor tan bonito, lleno de buena vibra, compañeros que me han dejado muchísimo, que les voy agradecer bastante y que me hicieron llorar con todos los mensajes que me mandaron. Sobre todo con eso me doy cuenta que alcancé a dejar alguna semilla sembrada”, concluyó Salcido.