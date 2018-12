Jerónimo Amione tendrá su primera experiencia en el futbol europeo

Jerónimo Amione probará suerte en el futbol europeo después de no entrar en planes de los Alebrijes de Oaxaca. El delantero mexicano jugará con el FC Lahti de Finlandia.

El club finlandés hizo el anuncio este domingo a través de su cuenta de Twitter. De esta forma, Amione se convertirá en el tercer futbolista azteca que milita en ese país, después de que Darvin Chávez lo hiciera con el Jaro, al igual que Alberto Alvarado.

Jerónimo jugó en México con en el Atlante, Cruz Azul, Toluca, Puebla, Lobos BUAP y Alebrijes. También formó parte de la Selección mexicana Sub-23 que ganó los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

El FC Lahti fue fundado en 1996 y dos años después ascendió a la Primera División. No ha logrado ganar la Liga pero ha ganado la Copa de Finlandia en tres ocasiones.

“¡Estoy muy feliz de esta gran oportunidad en mi carrera! Gracias FC Lahti! ¡Cumpliré mi sueño de jugar en Europa! A Finlandia!”, publicó Jerónimo en su cuenta de Twitter.

