Suzy Cortez representará a Brasil en el concurso Miss Bumbum World

Com esse vídeo já da aquela ansiedade de conferir o que vem por aí no primeiro Miss Bumbum World! Informações e inscrições no e-mail [email protected] . É a sua chance! Participe! . . Miss Bumbum se torna global: Maior concurso de beleza brasileiro abre inscrições para mulheres de todo o mundo participar do Miss Bumbum World . . O famoso concurso Miss Bumbum Brasil está abrindo suas portas para o mundo. A partir de 2019, a primeira edição do Miss Bumbum World elegerá a modelo com o bumbum mais bonito do planeta. A edição acontecerá no mês de julho do próximo ano, em país ainda não definido pela organização. . . O concurso continuará com o requisito de receber inscrições apenas de modelos que possuam bumbum natural, sendo que cada uma delas representarão países, ao invés de estados. . . Com objetivo de bater uma meta ousada, o concurso pretende bater o recorde mundial como maior concurso da terra, e assim, entrar para o Guinness Book com essa edição. . . No Brasil, o torneio já foi realizado em oito vezes, com um total de 216 participantes. Rodeado de polêmicas, o Miss Bumbum já revelou nomes como Andressa Urach, Dai Macedo, Indianara Carvalho e Suzy Cortez. . . Além disso, o site britânico The Mirror já publicou um artigo sobre a história do Miss Bumbum e como o concurso gera relevância para as participantes ao redor do mundo. De acordo com a publicação, o concurso fica atrás apenas do Carnaval carioca quando o assunto é noticiabilidade internacional. . . No total, são mais de 10 milhões de artigos escritos sobre o Miss Bumbum desde o seu início, há oito anos. Com o Miss Bumbum World, espera-se que esse número aumente significativamente. #missbumbum #world #concurso #bumbum