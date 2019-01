No soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza: Maradona sobre su ex novia

El entrenador de los Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, dio una entrevista en la que habló sobre su ex pareja sentimental Rocío Oliva y declaró que aunque no es un golpeador de mujeres, ella le hizo muchas cosas que le molestaron y lo hicieron terminar la relación.

“Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Rocío está totalmente en cana, fuera de mi vida”, dijo al programa Intrusos. “El amor con Rocío está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo. Ella esperaba a que yo me durmiera para ir a sacarse fotos”.

Apenas en julio del año pasado Rocío Oliva, de 28 años de edad, había anunciado que se casaría con el ex futbolista (30 años mayor que ella) después de seis años de relación.

Sin embargo, la relación entre Maradona y Oliva estuvo marcada por varios escándalos, como cuando se rumoró que ella habría sido golpeada por el técnico en un hotel de Madrid, España.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los escándalos más conocidos de Diego Maradona

Maradona y Rocio Oliva en el Mundial de Rusia 2018. / Getty Images

El Pelusa también comentó en la entrevista que su ex pareja firmó un contrato en el que se comprometió a no decir nada públicamente sobre la relación con él. “¿Si se portó mal? Eso está en manos de los abogados”.

Maradona dijo que espera volver esta semana a los entrenamientos con Dorados tras haber sido sometido a un cirugía por un sangrado estomacal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los Dorados no tienen técnico y tampoco estadio

VIDEO RECOMENDADO DE PUBLIMETRO TV