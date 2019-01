VIDEO: Peleadora pide detener el combate y pierde por nocaut

La peleadora estadounidense Madaline Meacham tuvo un debut bizarro en las artes marciales mixtas (MMA) en el combate ante su compatriota Pauline Macias en el Legacy Fighting Alliance 57.

Durante el segundo round, Meacham pidió al referir detener el combate después de recibir una serie de golpes porque pensó que tenía la mandíbula fracturada. Sin embargo, el juez no hizo caso a su petición y con una seña indicó a la rival continuar la pelea.

Macias tomó desprevenida y con la guardia baja a su contrincante y se lanzó sobre ella con otra ráfaga de puñetazos, por lo que el juez Tim Mills ahora sí detuvo la pelea y declaró la derrota de Meacham por nocauts técnico.

Official Result: Pauline Macias def. Madaline Meacham via Verbal Submission at 1:18 into Round 2. #LFA57 @lfafighting pic.twitter.com/Cfs1k89hS1

— AXS TV Fights (@AXSTVFights) January 19, 2019